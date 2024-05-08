Опыт сражений даёт зримое преимущество действующей армии.

На официальном сайте украинского президента появилась петиция, призывающая лидеров зарубежных государств немедля ни минуты, ввести свои вооруженные силы на территорию восточноевропейской республики. Всё это обуславливается тяжестью оперативной обстановки в зоне боевых действий. Разумеется ни о какой положительной динамике для ВСУ речи не идёт. И хотя ещё неизвестны результаты голосов поданных за петицию, по утверждению издания dikGAZETE, отправка военнослужащих большинства европейских государств не способна переломить ситуацию в пользу Киева.

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И как бы не были полны невероятного уровня оптимизма и уверенности в собственных силах Владимир Зеленский и Александр Сырский, украинскому военно-политическому руководству не видать успеха на поле битв. А если возлагать надежды на европейских союзников украинского президента, то они и так сделали, всё что могли, опустошив на чувствительную меру свои оружейные арсеналы.

Так по мнению экс-офицера французской армии Александра Вотравера, всё что может сейчас Эммануэль Макрон, так это отправить для подмоги ВСУ лишь две бригады. Последние, лишь капля в море для ВС РФ, способных перемолоть эти соединения в 6 тыс. человек с пугающей быстротой. По мнению украинского ГУР российская войсковая группировка составляет около 510 тыс. человек.