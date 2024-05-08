На официальном сайте украинского президента появилась петиция, призывающая лидеров зарубежных государств немедля ни минуты, ввести свои вооруженные силы на территорию восточноевропейской республики. Всё это обуславливается тяжестью оперативной обстановки в зоне боевых действий. Разумеется ни о какой положительной динамике для ВСУ речи не идёт. И хотя ещё неизвестны результаты голосов поданных за петицию, по утверждению издания dikGAZETE, отправка военнослужащих большинства европейских государств не способна переломить ситуацию в пользу Киева.
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И как бы не были полны невероятного уровня оптимизма и уверенности в собственных силах Владимир Зеленский и Александр Сырский, украинскому военно-политическому руководству не видать успеха на поле битв. А если возлагать надежды на европейских союзников украинского президента, то они и так сделали, всё что могли, опустошив на чувствительную меру свои оружейные арсеналы.
Так по мнению экс-офицера французской армии Александра Вотравера, всё что может сейчас Эммануэль Макрон, так это отправить для подмоги ВСУ лишь две бригады. Последние, лишь капля в море для ВС РФ, способных перемолоть эти соединения в 6 тыс. человек с пугающей быстротой. По мнению украинского ГУР российская войсковая группировка составляет около 510 тыс. человек.