Наблюдается неожиданной прирост в эпоху замедления роста производительности всей цифровой техники.

Обновлённая PlayStation 5, получившая серийное наименование как PlayStation 5 Pro, получит 30 процессоров рабочей группы. Поэтому производительность эволюционной модели будет выше, чем классической приставки. Оная на старте располагала 18 WGP.

Как выяснили технические эксперты Digital Foundry, отличия между консолью 2020 года и моделью 2024 года увеличат производительность для новой «пятерки» до уровня в 33,5 терафлопса. В процентах эти цифры будут выражаться ещё сильнее, составив явно заметные 45%.

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Но есть и некоторое падение. Это касается числовых характеристик стандартной тактовой частоты графического адаптера. В обновленной приставке эти параметры будут равняться 2,18 ГГц. В предшественнице они были выше: доходя до значений в 2, 23 ГГц. Но вот в режиме разгона более новому графическому процессору вполне по силам достигнуть и 2,35 ГГц.

Известно, что в про-версию будет интегрировано 56 активных вычислительных блоков, что явно откликнется в лучшую сторону в той самой игровой производительности.

Кэш L1 достигнет цифр в 256 Кб, а Кэш нулевого уровня вырастет до 32 Кб. Так же объявлена поддержка DirectX 12 Ultimate, что явно гарантирует 100% совместимость с сеточными шейдерами и работу с шейдингом на уровне аппаратной поддержки.

Объявлено и о повышении производительности игровых решений, поддерживающих PSSR. Это станет возможным благодаря упрощенному решению по интеграции масштабирования изображения PSSR.

Но самый главный вопрос, который «мучает» что технических специалистов, что обычных геймеров, это цена конечного продукта, значение которой до сих пор неизвестно. Слухи в гейминдустрии пророчат появление на прилавках долгожданной консоли уже в будущем ноябре.