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Madarator
Словакия передала в ВСУ две САУ Zuzana 2 из 16-ти и не успевает изготовить остальные самоходки
Вот что бывает, когда в союзниках согласия нет и их слишком много

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   Словакия провалила обговоренные в контракте сроки и не смогла вовремя выпустить гаубицы Zuzana 2 для Украины. О форс-мажоре рассказали в свежей публикации Future Army.

   Так в октябре позапрошлого года ФРГ, Дания и Норвегия в складчину решили сделать заказ для ВСУ на как минимум 16 таких гаубиц общей ценой в 92 млн. евро. Но прошло уже практически 19 месяцев, а выполнение договора стопорится. Из 16 бронемашин ВСУ получили только две самоходки. И было это сделано в августе минувшего года. И вот уже практически скоро будет август 2024-го, а в Киеве всё ждут не дождутся поставок остальных 14 самоходных единиц.

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   Больше дополнительных подробностей стало известно, когда бывший генерал, а ныне действующий депутат Юрай Крупа, объяснил, что местная фирма Konstrukta Defence сделала семь колесных шасси для САУ, но дальше процесс сборки невозможен из-за отсутствия орудийной компоненты. Производством стволов должна была заниматься госкомпания ZTS Special.



   А вот руководитель DMD Мирослав Сим считает, в чьем подчинении находятся обе фирмы, что «виноватым» можно назвать в текущей непростой ситуации только лишь Александра Гурского, бывшего управляющего Konstrukta Defence. Ведь именно он по неизвестной причине не разместил вовремя заказ на создание орудий. Сам заказ на это был сформирован лишь в феврале этого года.  

   И это ещё не весь конец ситуации: ранее вообще изготовление стволов для «украинских гаубиц» должен был заниматься Краматорский завод тяжелого машиностроения, расположенный на Украине. Но новый словацкий министр обороны Роберт Калиняк решил отказаться от сотрудничества с украинскими фирмами. Поэтому в дело производства уже «подключились» французские компании, а конкретно Nexter Systems, известная выпуском самоходок CAESAR.


Военное обозрение


   И как утверждают в публикации, только сейчас начался процесс по окончательному изготовлению оставшихся экземпляров «Сюзанна 2». Но подождите, интрига не закончилась. «Оказывается», есть ещё и САУ Dita, выпускаемая чешскими компаниями. Но к «Дите» проявляет интерес Азербайджан, заплативший за 70 таких установок. Теперь сначала для азиатской республики должен быть «закрыт» заказ, а уж после выполнения его будут собирать гаубицы для нужд украинской армии.

#zuzana 2
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ВСУ меняют тактику на Херсонском направлении – в бой брошены словацкие САУ Zuzana 2
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