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Madarator
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил свой второй полёт
Удивительный прогресс для такой "неавиационной" страны как Турция.

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   Впервые после 21 февраля турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил ещё один полёт. Об успехах национального боевого самолёта сегодня сообщили турецкие масс-медиа.

   Как рассказали на заводе-изготовителе, полёт прошел без внештатных ситуаций и увиденным в небе крайне довольно руководство Turkish Aerospace Industries, чьи сотрудники и создали перспективную модель.

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   О самом воздушном рейде известно, что продлился он 14 минут, за которые борт смог разогнаться до 430 километров в час и достичь высотного потолка в 3 км. 

   Как заявили в пресс-службе компании, KAAN по праву относится именно к передовому 5-му поколению. Это предусматривают такие признаки, как низкие значения радиолокационных показателей с одновременной высокой маневренностью, расширенные возможности авионики и та самая ситуационная осведомленность пилота боевого средства.



   Новость о том, что самолёт готов к производству своего первого экземпляра, поступила два года назад, когда в течение шести месяцев пока что единственный образец и был изготовлен. После чего началась череда двухмесячных наземных тестов и уже в феврале прошлого года был включен двигатель на земле.

   В ходе теоретических изысканий было «обещано», что для КААНа не является проблемой скорость в 2200 км/ч с потолком полёта в 16 км. Всё ракетно-бомбовое вооружение будет спрятано во внутреннем пространстве истребителя для лучшей обтекаемости и малой заметности всей конструкции.

#kaan #истребитель 5 поколения #turkish aerospace industries
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