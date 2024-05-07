Удивительный прогресс для такой "неавиационной" страны как Турция.

Впервые после 21 февраля турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил ещё один полёт. Об успехах национального боевого самолёта сегодня сообщили турецкие масс-медиа.

Как рассказали на заводе-изготовителе, полёт прошел без внештатных ситуаций и увиденным в небе крайне довольно руководство Turkish Aerospace Industries, чьи сотрудники и создали перспективную модель.

реклама









О самом воздушном рейде известно, что продлился он 14 минут, за которые борт смог разогнаться до 430 километров в час и достичь высотного потолка в 3 км.

Как заявили в пресс-службе компании, KAAN по праву относится именно к передовому 5-му поколению. Это предусматривают такие признаки, как низкие значения радиолокационных показателей с одновременной высокой маневренностью, расширенные возможности авионики и та самая ситуационная осведомленность пилота боевого средства.









Новость о том, что самолёт готов к производству своего первого экземпляра, поступила два года назад, когда в течение шести месяцев пока что единственный образец и был изготовлен. После чего началась череда двухмесячных наземных тестов и уже в феврале прошлого года был включен двигатель на земле.

В ходе теоретических изысканий было «обещано», что для КААНа не является проблемой скорость в 2200 км/ч с потолком полёта в 16 км. Всё ракетно-бомбовое вооружение будет спрятано во внутреннем пространстве истребителя для лучшей обтекаемости и малой заметности всей конструкции.