Что-что, а осваивать "бюджеты" в США умеют.

В США построили мост в никуда ценой в 11 млрд. долларов. Причем все расходы были взяты из карманов американских налогоплательщиков. Грандиозное, но не имеющее практического смысла строительство длилось практически 10 лет в Калифорнии. Новость о том, что непонятные траты во всех смыслах бывают не только на Украине, как её «большая стройка» Кирилла Тимошенко, «подсветил» Илон Маск.

Само строение названо «мостом в никуда» из-за того, что одна из его половин упирается в сторону пустынного холма.

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Событие настолько вышло резонансным, что на него обратил внимание Илон Маск и Билли Маркус, направившие порцию критики Калифорнийскому управлению высокоскоростных железных дорог. Причем госорганизация ничего не нашла лучше, чем сделать мероприятие ввод в строй «Виадука через реку Фресно» торжественным.

Хотя изначально сама инженерная задумка не была такой уж плохой и однозначно обреченной на провал: мост должен был стать частью проекта сверхскоростного поезда из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, о чем пишет The New York Post. Но проект так и остался проектом, а мостовой переход не отправился вслед за идеей высокоскоростных перемещений в утиль. И это стоило бюджету рекордные 11 млрд. долларов. Хотя если бы всё получилось, общая задумка бы прекрасно вписалась в соединение с магистралью, проходящей от Лос-Анджелеса до Мерседа.

Известны стали данные, что для завершения всего проекта, необходимо потратить ещё 100 млрд. долларов. Хотя с каждым новым годом общая цена проекта стремительно возрастает. А смысл её завершения всё больше уплывает в туман.