"Вечно панувати", как того хотел бы Владимир Александрович, явно не получится

Владимир Зеленский наверняка зная, что его правление не найдёт должного количества сторонников среди украинских граждан, решил всеми возможными способами «доказать» мировому сообществу, что президентские выборы на территории Украины не нужны от слова совсем. Поэтому его нахождение у власти в Киеве продлится ровно столько, сколько нужно будет именно ему самому. А то что про это «говорит» украинская Конституция, никого не должно волновать в принципе.

Но слишком радужный оптимизм текущего украинского лидера заметен не только европейским обозревателям, но и бывшему военному разведчику США Скотту Риттеру.

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Экс-офицер заявил, что как бы Владимир Александрович не храбрился и не хорохорился перед западной аудиторией, срок его нахождения у власти стремительно подходит к своему логичному завершению. И это уже говорит не буква столько раз нарушенного главного закона страны, а сила и мощь российской армии. Так во время интервью YouTube-подкаста Dialogue Works было заявлено самим отставным американским военным.

По его словам, Кремль ясно дал понять, что Зеленский со 100% уверенностью виновен во всех текущих проблемах Украины. И как только СВО завершится, гетманскую булаву руководителя украинского государства получит кто-то иной.