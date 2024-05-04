Оптимизм немцев неистребим: но в следующий раз пожарные могут и не успеть.

Пожар, который словно тяжелые жернова, прошелся по производственным мощностям берлинского оборонного предприятия Diehl, не затронул цеха и помещения, где стояли конвейеры и установки для создания высокотехнологичной зенитной системы Iris-T. О том, что дирекция военного завода преисполнена оптимизма, написало германское издание Spiegel.

Как прокомментировала пресс-служба компании, загорелись здания с гальваническим оборудованием, необходимым для создания автомобильных агрегатов. А те помещения, где создаются зенитные комплексы, практически не пострадали.

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Из-за масштабного возгорания, затронувшего 2000 квадратных метров производственных мощностей, местные чрезвычайные службы рекомендовали жителям остаться дома и закрыть все окна и двери для уменьшения фактора ядовитого дыма и не использовать кондиционеры с вентиляторами.

Ряд химиков на условиях анонимности в интервью для журнала Berliner Zeitung заявили, что в результате химической реакции продуктов горения в воздухе может образоваться ядовитая концентрация синильной кислоты.