С наибольшей вероятностью это было неосторожное обращение с огнём или же проделки изменения климата и связанного с этим напрямую повышения температуры окружающей среды

Недавние пожары в Великобритании и США на военных производствах словно по какой-то неловкой и глупой случайности нашли свое повторение. Но на этот раз случай неконтролируемого горения произошел на предприятии германского концерна Diehl, где производятся высокотехнологичные решения для нужд бундесвера. Речь идёт о металлургической фабрике немецкого ОПК, где местные сотрудники создают передовой продукт для зенитных подразделений: хорошо известную по участию в российском СВО Iris-T. Но как пишут в РИА Новости, возгорание на заводе может привнести некоторые производственные «коррективы».

Пожар вспыхнул в дневное время суток в текущую пятницу. Площадью, попавшей под влияние языков пламени, оказались ровно 2 тыс. квадратных метров цехов и помещений.

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Вместе с тем «намёки», о том что всё предельно серьёзно, в виде экстренных помещений с заголовком «опасность», получили все горожане. Их отправило учреждение по гражданской обороне. И о том, что это не было дежурной рассылкой, свидетельствует хотя бы такой факт, что в рекомендациях было указано, что немецким гражданам был дан совет настоятельно отказаться от посещения района Лихтерфельде. А если люди находятся в помещениях, то закрыть окна и двери и по возможности отказаться от использования кондиционеров и систем вентилирования воздуха.

Почему вроде бы в ещё не слишком жаркое время года защищенный согласно всем повышенным протоколам безопасности местный завод оборонного толка вспыхнул как спичка, объяснений от федеральной и региональной власти к настоящему часу не последовало.