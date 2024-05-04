Правда американский беспилотный "хайтек" слегка запоздал: неумолимый каток набравшей ход российской военной машины едва ли остановить по силам крошечным дронам

Терпящая бедствие на всём протяжении ЛБС украинская армия в виде поддержки получит сверхсовременные образцы беспилотного вооружения. Речь идёт о передовых ДПЛА американской армии с возможностью вести стрельбу из пулеметов или запускать одиночную ракету. Эти мини-дроны называются Felon 1.0 с оружейной установкой калибра 5,56-мм и модель FelonX с пусковой платформой ракеты Spike. О том что ВСУ ждёт высокотехнологичная поддержка из мира беспилотной авиации, сообщает интернет-портал Defence Industry Europe.





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Модель Felon 1.0





Новость о том, что Украина получит образцы fpv-дронов с огнестрельным вооружением на борту подтвердил и руководитель Feloni Aero – Тодд Данфи.

По словам генерального директора, малые беспилотники компании «эффективны, надёжны и маневренны». Причем несмотря на более чем скромные массогабаритные характеристики, заявленные образцы имеют все признаки многофункциональных боевых устройств. Последнее выражается тем, что «Фелон» могут выполнять функции разведки, конвоирования, охраны зоны безопасности или непосредственно атаки. А первая модель, вооруженная скорострельным пулеметом, ещё и отличный аппарат огневой поддержки в условиях городского боя.





Модель FelonX





Второй вариант дрона, имеющий в качестве единственного типа бортового вооружения самую миниатюрную ракету в мире – израильскую Spike, способен вывести из строя не только легкобронированные образцы, такие как БМП или БТР, но и поразить любой танк. Так как бронепробиваемость Спайка на уровне FGM-148 «Джавелин».

Когда появятся заявленные образцы «передового класса», источник издания не сообщает.