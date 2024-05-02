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Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
В ВСУ до него не смогли добраться – в это время их главной дисциплиной был "олимпийский бег" из Авдеевки

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   Кадры с железнодорожным составом, протянувшимся на 30 километров, получившим соответствующее физическим параметрам название «Царь-поезд», появились в ТГ-канале «Военный осведомитель». Непросто длинное, а невероятно длинное сочленение тяжелогруженых вагонов было обозвано крепостью из мира поездов. И действительно, как можно наименовать скопление 2000 грузовых платформ, вытянувшихся от Еленовки до Волновахи. Прямое назначение «Царь-состава» – быть гигантской передвижной линией, способной сорвать внезапные атаки украинской стороны, если таковые гипотетически состоятся.

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   Как заявил комментатор, и одновременно оператор видеоматериала, все эти вагоны не просто стояли на одном месте, а активно маневрировали, представляя собой подвижную «карусель», через которую не прорваться ни на танке, ни на броневике, ни пехотным группам. И потенциальное опрокидывание одного из вагонов не несёт угрозу проникновения – железнодорожные объекты плотно соединены между собой.

   О том, что мобильный комплекс железнодорожной подвижной обороны, похожий на средневековый российский «гуляй-город», реально существует на Донбассе, было подтверждено в 2024 году в феврале. Ту самую палитру многокилометровых вагонов смог заснять разведывательный спутник. 



   Вся конструкция должна была остановить маневренные отряды ВСУ, которые пожелали бы прорваться здесь. Сил на такой маневр в украинской армии не нашлось: в это время ВСУ хаотично спасались бегством из бомбардируемой ВКС РФ и ствольной артиллерией Авдеевки, последствия отступления украинский Генштаб расхлебывает до сих пор, «получив» ставшее небезызвестным Очеретино.

#гуляй-город в современном виде #гуляй-город в современности #царь-поезд
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В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
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