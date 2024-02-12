Две тысячи вагонов, растянувшиеся на 30 километров, должны были сдержать предполагаемое наступление ВСУ

Современная воинская смекалка, использующая изобретение русских дружин из давно минувшей эпохи XVII и более ранних веков, позволила возвести в ДНР протяженную оборонительную стену. Причем в качестве «фундамента» была использована железнодорожная линия от Еленовки и до Волновахи, где больше 2000 вагонов вытянулись в одну протяженную кривую, предназначенную для оборонительных операций. Для строительства такого укрепления были задействованы неиспользуемые железнодорожные вагоны различного вида. То что новое, это хорошо забытое старое, «напомнил» ТГ-канал «Осведомитель», поделившийся фотографиями украинских источников, обнаруживших в ДНР доселе невиданный здесь тип оборонительных сооружений.





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Источник фото: Рамблер







Согласно информации, поступившей от «той стороны», так называемая «царь-линия» активно начала сооружаться с середины прошлого лета, став тем самым длинным неподвижным составом во всем мире. Разумеется, нет на планете Земля такого маневрового локомотива, способного сдвинуть такую армаду. Но и сделано это всё не для перемещения различных грузов или рекордов, а для запасного резервного оборонительного свода, ведь повредить такую стену не очень-то и просто, не говоря уже о том, чтобы сдвинуть.





Источник фото: ТГ-канал "Осведомитель"





Сами вагоны стали надёжной перегородкой для потенциального прорыва различной мобильной бронетехники ВСУ, перекрывающие целый сектор от ж\д вокзала в Еленовке и до юго-западных оконечностей Донецка.

И тут хочется сделать важную ремарку: украинскому Генштабу на данный момент «некогда» думать не то что бы о глубоких прорывах на любом из направлений протяженной ЛБС, а хотя бы не потерять стремительно то, что удерживалось на протяжении практически 10 лет, как это было с Авдеевкой, настоящим городом-крепостью под Донецком.