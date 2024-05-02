Но всё пошло не так, потому что разведывательно-ударный контур ВС РФ намного быстрее

Украинский Генштаб, согласный с настоятельными «просьбами» Владимира Зеленского и его ближайшего окружения исправить крайне печальную моральную обстановку среди своих солдат и офицеров, непрестанно отступающих с укрепленных передовых позиций, решился отдать приказ о скрытой передислокации пусковых установок HIMARS поближе к российской границе для скорейшей атаки объектов на территории Белгородской области. Но весь замысел был разрушен опередившими во времени своих скорых действий украинских визави российскими военными. Именно умелое взаимодействие операторов малозаметных разведывательных дронов и наземных коллективов ОТРК «Искандера» и «Торнадо-С», позволило накрыть две легкобронированные машины прямо на замаскированных позициях. Сделано это было, как сообщает военкор Евгений Поддубный, на купянском операционном направлении.





реклама

Rg.ru





По словам журналиста, таковая атака, если бы она состоялась, была бы первой, в ходе которой американское дальнобойное вооружение использовалось в качестве ударных единиц по территории «Старой России». До этого украинские военные для этих целей использовали РСЗО Vampire, переданные чешской республикой. Но быстро найденное отечественными военнослужащими «противоядие» изрядно сократило их парк.

По уточненным данным, знаменательное событие по уничтожению пусковых установок M142 состоялось рядом с населенным пунктом Лелюковка в квадрате Купянского района.