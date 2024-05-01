Слово "ухилянт" (уклонист) стало самым модным и популярным на Украине.

Пускай Владимир Зеленский храбрится, когда заявляет, что его «украинское воинство» планирует добиться успеха на передовой в самое ближайшее время, настоящая ситуация в зоне боевых действий такова, что атаки ВС РФ сделают слова украинского президента просто невероятной жесткости издевкой: ведь по мнению The Wall Street Journal, ВСУ получат то самое обрушение ЛБС, до которого осталось ждать максимум несколько месяцев. Такими пессимистичными оценками с известным изданием поделился военный аналитик из Австрии – Франц-Штефан Гади.

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Военное обозрение

О том что оборона украинских военных является зыбкой, как бы не вводили в заблуждение украинские официальные лица, подтверждается множеством невыдуманных факторов: дефицитом ствольной артиллерии, отсутствием в должном количестве опытных и мотивированных военнослужащих. И даже, что куда хуже для главкома ВСУ Александра Сырского, практически нулевым желанием местных жителей стать «добровольцами» для службы в условной посадке под очередным Очеретино.

Заканчивается статья тем, что автор публикации перечисляет те самые провалы в украинской обороне, достигнутые командованием ВСУ после того, как пала хорошо укрепленная Авдеевка. И пока западные союзники Киева тянули с военной помощью, россияне существенно продвинулись на Авдеевском операционном направлении. Теперь не редки случаи, когда каждый день Украина теряет по одному населенному пункту.