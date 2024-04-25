После освобождения Очеретино от ВСУ дела у ВС России значительно пошли быстей

Горемычная 115-я механизированная бригада ВСУ, сформированная в 2022 году и участвовавшая в проваленных миссиях по обороне Лисичанска и Северодонецка, точно так же не смогла удержать защитную линию украинской армии в имеющем оперативное значение Очеретино. Здесь расположение на господствующими высотами фактически открывает перед российским Генштабом множество перспектив как по расширенному огневому контролю над близлежащими населенными пунктами, так и увеличенным выбором для последующих атак. И по результату успешной операции удалось освободить от присутствия украинской армии очередные поселения. Речь идёт о Новобахмутовке. Соответствующие кадры с легко идентифицируемой геолокацией разместил портал Украина.ру.





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Так об успехе отчитались бойцы спецназа «Арбат» и 15-я штурмовая бригада ВС РФ. Освобождение состоялось в утренней мгле 24 апреля вчера. Флаги обеих подразделений были водружены на парадных частях местного здания.









Напомним, что именно сверхбыстрое падение стало причиной успеха и при освобождении Новобахмутовки. Теперь командование ВСУ, осознавая важность утраченных позиций, пытается «отыграть» ситуацию назад, вбрасывая в бой в том числе и элитные подразделения. Такие, как 47-я ОМБр «Магура». Именно эта бригада укомплектована американскими БМП «Bradley» и немецкими танками Leopard 2.