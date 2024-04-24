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Запоздалое выделение нижней палатой американского парламента пакетов военной поддержки для ВСУ сделали свое черное дело. Теперь положение украинской армии в зоне боевых действий более чем сомнительно. И с каждым днём новых сражений силы ВСУ тают. Так за минувшие выходные был оставлен небольшой поселок Очеретино, расположенный на господствующих высотах. Выход украинской 115-й механизированной бригады отсюда был большой ошибкой. Оперативное значение поселения трудно оценить: теперь ВС РФ могут атаковать сразу на нескольких направлениях, ухудшая положение ВСУ в заданном районе с каждым днём. О сложностях в теперешней украинской армии решил поговорить отставной американский военный Дуглас Макгрегор. Последний считает, что хотя украинский Генштаб и пытается укрепить линию обороны, при исчерпанном личном составе это практически не имеет смысла. Трудно сражаться против россиян, у которых численное и зримое превосходство в оружейной компоненте.
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И даже если НАТО решит отправить на Украину свой воинский контингент, это лишь продлит мучения Киева, но никак не принесет ему победу в сложившейся на сейчас тяжелой ситуации на передовой. Украинской армии нужна целая армия, что бы выправить стремительно ухудшающееся положение. Но вместо этого в составе ВСУ находятся мужчины старше 40 лет, боеспособность которых весьма сомнительна. Всему виной неудачное контрнаступление прошлого года, когда не имея превосходства над российской армией практически ни в чём, ВСУ предприняли атаку, заранее обреченную на поражение. Без авиации, танковой армады и превосходства в артиллерии, наступление по бескрайним минным полям было похоже на избиение младенца взрослым, а не на спланированную многоопытным высшим командованием военных операцию.