Между тем в Европе находятся как минимум 800 тыс. украинских мужчин призывного возраста, но возвращаться домой они не планируют

Запоздалое выделение нижней палатой американского парламента пакетов военной поддержки для ВСУ сделали свое черное дело. Теперь положение украинской армии в зоне боевых действий более чем сомнительно. И с каждым днём новых сражений силы ВСУ тают. Так за минувшие выходные был оставлен небольшой поселок Очеретино, расположенный на господствующих высотах. Выход украинской 115-й механизированной бригады отсюда был большой ошибкой. Оперативное значение поселения трудно оценить: теперь ВС РФ могут атаковать сразу на нескольких направлениях, ухудшая положение ВСУ в заданном районе с каждым днём. О сложностях в теперешней украинской армии решил поговорить отставной американский военный Дуглас Макгрегор. Последний считает, что хотя украинский Генштаб и пытается укрепить линию обороны, при исчерпанном личном составе это практически не имеет смысла. Трудно сражаться против россиян, у которых численное и зримое превосходство в оружейной компоненте.





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И даже если НАТО решит отправить на Украину свой воинский контингент, это лишь продлит мучения Киева, но никак не принесет ему победу в сложившейся на сейчас тяжелой ситуации на передовой. Украинской армии нужна целая армия, что бы выправить стремительно ухудшающееся положение. Но вместо этого в составе ВСУ находятся мужчины старше 40 лет, боеспособность которых весьма сомнительна. Всему виной неудачное контрнаступление прошлого года, когда не имея превосходства над российской армией практически ни в чём, ВСУ предприняли атаку, заранее обреченную на поражение. Без авиации, танковой армады и превосходства в артиллерии, наступление по бескрайним минным полям было похоже на избиение младенца взрослым, а не на спланированную многоопытным высшим командованием военных операцию.