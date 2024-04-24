Чем больше площадь, тем выше шанс. И да, новый тренд теперь "догнал" и обычные броневики.

Широкое распространение fpv-дронов в зоне проведения российской спецоперации обязывает оснащать противодронной защитой не только ставшие «классикой» для такого типа оснащения тяжелые бронированные единицы в виде танков, но и всё что движется. В том числе и колёсные версии транспорта. Тем более сейчас в военную моду вошли типы сплошных каркасов, прозванные по обе стороны вооруженного конфликта «Царь-мангалами». Последние, ввиду своего формата, обеспечивают куда большое покрытие, чем буквально единичные экземпляры решетчатых экранов.

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Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"

Например, рядом с передовой был «зафиксирован» на цифровую камеру в защитной экипировке АМН-590951 «Спартак» с колёсной формулой 4х4. Позже в отечественном сегменте ТГ-каналов появились и кадры с 3-СТС «Ахмат». Оный для пущей стойкости, помимо ставших «стандартом» решетчатых экранов, обзавелся и стальными многочисленными цепями.

«Ахмат», как отмечают его активные пользователи среди российских военных, прекрасно проявил себя в зоне боев, продемонстрировав надёжную защиту против фугасов и мин. Всё это за счёт дополнительного бронирования. Вес с полной загрузкой может доходить до 18 тонн. Силовая установка мощностью в 260 л.с. Позволяет развивать скорость в 90 км\ч по асфальтовой дороге.