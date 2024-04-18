Аналогичная защитная конструкция только с приставкой "сплошная" используется на нашумевшем проекте Т-72 "Царь-мангал"

Желание обезопасить свою бронетехнику от современных угроз более чем понятно. Даже если это не броневик, а основной танк. Но в российской армии процесс един для всех: если есть что защищать, то это оснащается дополнительной защитой, будь-то грузовик, легкомоторный транспорт или БТР. Но в данной публикации речь пойдет об АМН-590951, получившем сплошной решетчатый каркас, приспособленный для защиты броневика «Спартак» от угроз с неба.

Так в отечественном ТГ-канале «Военный осведомитель» опубликовали изображение автомобиля с защитными экранами, предотвращающими соприкосновение техники с fpv-дронами со всех сторон. А для пущей стойкости нижнего сектора, колеса аналогично прикрыты сплошными стальными панелями, предотвращающими дополнительный риск от пуль и маленьких осколков.

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ТГ-канал "Военный осведомитель"





О самом броневике у российских военнослужащих только положительное впечатление: как транспортное средство, «Спартак» лишь вызывает восхищение – десять десантников с относительной долей комфорта и защищенности перевозятся при помощи силовой установки мощностью в 312 л.с. с максимальной скоростью до 100 км\ч. При этом двухосный транспорт имеет запас хода в 1000 км.

В качестве бортового элемента обороны присутствуют варианты с двумя пулеметами – крупнокалиберным КПВТ и легким 7,62-мм ПКТ. Второй вариант предусматривает вооружение скорострельной 57-мм пушкой от С-60.