Захват Leopard 2 под Авдеевкой стал самым настоящим подарком для соответствующих КБ и оружейных специалистов.

Самая мощная версия немецкого танка Leopard 2 оказалась в руках россиян. Военнослужащие ВС РФ кажется переманили на свою сторону ту самую госпожу - военную удачу, добыв во время рейда германский ОБТ «Леопард» в актуальной модификации. Для украинского Генштаба и его коллег из ФРГ это был тот самый неприятный сюрприз, который возможно ограничит сильное желание украинского генералитета привлечь в следующие боевые операции немецкие танки. Потому что их слабости известны стали не только германским конструкторам и военным Бундесвера, а «всей Москве». И теперь нужно долго думать, как эти неприятные потенциальные последствия если не нивелировать до состояния полного нуля, то хотя бы зримо уменьшить. Об успехе армии РФ, раздобывшей себе «новинку» в качестве трофея, выпустили свежую публикацию военные обозреватели из Military Watch.





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Источник фото: РБК



Последние прокомментировали, что российским специалистам достался не просто «какой-нибудь» Leopard 2, а его актуальная версия в варианте Leopard 2А6. В качестве подтверждения, что это факт реальный, а не выдуманный российским ИПСО, есть ряд видеозаписей, «верифицирующих» это событие. Один из вариантов выложил ТГ-канал "Повернутые на Z"





Источник фото: NU-канал "Повернутые на Z"







И как высказались про этот случай американские корреспонденты, Leopard 2А6 – самый совершенный из Леопардов второго поколения, переданный украинским танкистам. Лучшей его «копией» является лишь следующий вариант – Leopard 2A7. Но этот танк не что иное, как уже эксклюзив для ряда европейских стран, имеющих его на вооружении в минимальном количестве. И было бы совершенной глупостью отправить подобные образцы для вооружения ВСУ.

Вместо этого, западной танковой коалиции относительно не жалко, передавать для Киева устаревшие версии – Leopard 2A4, подвели итог в публикации.