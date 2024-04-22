Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
MWM: ВС РФ смогли "раздобыть" у ВСУ самую мощную версию танка Leopard 2
Захват Leopard 2 под Авдеевкой стал самым настоящим подарком для соответствующих КБ и оружейных специалистов.

реклама

   Самая мощная версия немецкого танка Leopard 2 оказалась в руках россиян. Военнослужащие ВС РФ кажется переманили на свою сторону ту самую госпожу - военную удачу, добыв во время рейда германский ОБТ «Леопард» в актуальной модификации.  Для украинского Генштаба и его коллег из ФРГ это был тот самый неприятный сюрприз, который возможно ограничит сильное желание украинского генералитета привлечь в следующие боевые операции немецкие танки. Потому что их слабости известны стали не только германским конструкторам и военным Бундесвера, а «всей Москве». И теперь нужно долго думать, как эти неприятные потенциальные последствия если не нивелировать до состояния полного нуля, то хотя бы зримо уменьшить. Об успехе армии РФ, раздобывшей себе «новинку» в качестве трофея, выпустили свежую публикацию военные обозреватели из Military Watch.


реклама

Источник фото: РБК

   Последние прокомментировали, что российским специалистам достался не просто «какой-нибудь» Leopard 2, а его актуальная версия в варианте Leopard 2А6. В качестве подтверждения, что это факт реальный, а не выдуманный российским ИПСО, есть ряд видеозаписей, «верифицирующих» это событие. Один из вариантов выложил ТГ-канал "Повернутые на Z"


Источник фото: NU-канал "Повернутые на Z"


   И как высказались про этот случай американские корреспонденты, Leopard 2А6 – самый совершенный из Леопардов второго поколения, переданный украинским танкистам. Лучшей его «копией» является лишь следующий вариант – Leopard 2A7. Но этот танк не что иное, как уже эксклюзив для ряда европейских стран, имеющих его на вооружении в минимальном количестве. И было бы совершенной глупостью отправить подобные образцы для вооружения ВСУ.

   Вместо этого, западной танковой коалиции относительно не жалко, передавать для Киева устаревшие версии – Leopard 2A4, подвели итог в публикации.

#leopard 2 #захваченный leopard 2 #захваченный leopard 2a6
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
В Сети опубликовали кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 прямиком с ЛБС
Уральские бизнесмены вручили бойцам сертификаты на 500 000 рублей за уничтожение танков Leopard 2
NYT: За два месяца Украина потеряла несколько танков Abrams
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
+
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
8
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
2
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
6
Спутниковая навигация без «мертвых зон» скоро появится в Google Maps
+
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
1
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
2
В России разрабатывается масштабный нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры
+
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
+

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
84
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
246
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
15
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
165
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
6
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
9
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
1
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

Всеволод Папшев
06:56
Мне моя rtx 3080 нравится. Это впервые. Было много вк и комп третий.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
xxToaDxx
06:49
Только почему то на вид, он точная копия от xiaomi
Lenovo представила свой новый интеллектуальный дверной замок E20
4erT
06:48
Неужели звонили в Спортлото и там не ответили? А мордалили с кем и куда?
Украинские энергетики собираются «каннибализировать» оборудование с закрытых электростанций в Германии и Литве
ЮРА ОНИЩЕНКО
06:44
Компас исключительно на радиках. А если учесть, что AutoCAD в России больше не работает, то тут без алтернативы
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Алексей Думный
06:42
Это доказывает таки что американцы были таки в космосе. И там успели насрать. 😁😁😁
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
Krogot
06:38
Всё появилось из хаоса, и нет никакой причины появления. Просто потому что.
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
Псье Миздюкович
06:24
Говна объелся?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
zik3ak
06:18
Странный способ самоубийства слуха и нервов)
GALAX выпустила однослотовую RTX 4060 Ti MAX с турбинным охлаждением
Cole Mcgrath
06:01
Что он там окупает? Библиотека гп плюс минус та же, между 2 поколениями Во вторых ну годик поиграл, а дальше что? Уже все кто с хуана сидят переиграли игры В третьих можно купить диски поиграть наигра...
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
Cole Mcgrath
05:53
Ты как-то узковато мыслишь Да бокс сейчас в тупике , плойка также не лучше, да есть игры которые зацепят, но у пс5 в принципе не та библиотека которая бы удивила после пс3 Лучший варик взять взломанн...
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем