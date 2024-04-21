Новому долгожданному экспонату на выставке в парке "Патриот" в скором времени – быть

Российская БРЭМ-1 успешно вывезла с передовых позиций ЛБС долгожданный немецкий трофей в виде танка Leopard 2. Соответствующие кадры с передвижением бронетанковой колонны, в составе которой и находился поверженный где-то на полях СВО германский ОБТ, появились в мировой Сети сегодня.

По заявлению российского армейского руководства, непосредственными участниками по вывозу важной находки подальше от окопов, но поближе к тыловым районам, были военнослужащие группировки «Центр». Последние, задействуя бронированный «эвакуатор» в лице БРЭМ-1, методом зацепа вывели тяжелую бронемашину в расположение ВС РФ.

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Источник фото: vpk.name

Как было написано в сообщении отечественного ТГ-канала «СОЛОВЬЕВ LIVE», эвакуация танка не была рутинной операцией, получившейся только лишь по одному щелчку пальцев: специально сформированному отряду пришлось использовать дополнительные комплекты взрывчатки для окончательного демонтажа гусеничных траков – иначе танк не хотел двигаться. И лишь после сбрасывания гусениц, продукт Rheinmetall пришел в движение при помощи буксира и отправился на территорию классической «старой России».

Сам Leopard 2 во время недавних боёв и как активный участник украинского контрнаступления, не показал продвинутого уровня своей боеспособности, лишь «подсветив» высокую уязвимость и трудности транспортировки с полей сражений в случае своего поражения. Так, жаркие боестолкновения оставили не у дел как минимум 40 танков Leopard 1 и Leopard 2.





Источник фото: ТГ-канал "Соловьев Live"





И как ранее писалось в иностранной прессе, по какой-то неназванной причине украинское военно-политическое руководство считало, что именно германские «Леопарды» и американские БМП «Bradley» достаточны для получения того самого превосходства над «устаревшими» танковыми силами армии РФ. По задумке украинского Генштаба, превосходная ночная оптика и « Леопарда» и « Бредли», вкупе с точными и мощными 120-мм гладкоствольными пушками Rheinmetall L/55 первого, должны были в ходе внезапных штурмов в темное время суток обеспечить тот самый перевес над Т-72Б3М, Т-80БВМ и наконец Т-90М «Прорыв-3». Якобы российские бронетанковые оппоненты ночью были практически «слепыми».

Как показали дальнейшие события, «слепым» оказалось украинское руководство и его тогдашний военный руководитель – «стальной генерал» Валерий Залужный. Контрнаступ ВСУ закончился своим зримым и до крайностей тяжелым провалом, приведя лишь к необоснованным потерям в живой силе и бронетехнике.