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РЭБ "Волнорез" защитил внедорожник ВС России с бойцами от атаки нескольких ударных дронов ВСУ
Без комплекса РЭБ спастись в гражданской версии автомобиля было бы практически невозможно

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   Российские военнослужащие смогли спастись на гражданской версии вездехода с активированным комплексом РЭБ «Волнорез», внезапно атакованные группой украинских ударных ДПЛА. О счастливом случае, позволившем отечественным бойцам вовремя «улизнуть» из-под носа распоясавшихся украинских дронов-камикадзе, в беседе с журналистами РИА Новости, поведал создатель комплекса помех.

   Согласно его рассказу, в зоне боевых действий российскую передовую группу бойцов атаковали fpv-дроны. Что бы увеличить шансы на спасение, российские солдаты разместились в машине, оснащённой «Волнорезом». Во время начала движения автомобиля повышенной проходимости, в 50 метрах от него упал первый дрон, а ещё невдалеке несколько подобных воздушных аппаратов. Но даже во время набора скорости украинские БЛА не оставляли безнадёжных попыток «поквитаться» с набравшей ход машиной. Но все слава богу обошлось, заключил интервьюер.

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Тактический пикап ВС РФ. Источник фото: Военное обозрение


   Причем что кратно могло осложнить дело, автомобиль россиян был полностью гражданской версией даже без минимального бронирования внутреннего пространства. И если бы не превосходная работа радиоэлектронного комплекса, всё могло бы закончиться трагически.


Источник фото: дзен-канал "Техно Колибри"


   «Волнорез» представляет собой мобильную установку, воздействующую на управляющие каналы ДПЛА (fpv-дроны). Сообщается об эффективной дистанции работы такого комплекса на расстоянии в 600 метров. Как только дрон оппонента оказывается в зоне помех, он застывает в воздухе на одном месте. В российской армии на волне успеха таких установок, «Волнорезом» защищаются все бронированные средства, и ставший уже легендой танк «Царь-мангал».

#волнорез #рэб &quot;волнорез&quot;
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