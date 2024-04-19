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Madarator
Российский комплекс РЭБ «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленную в поле ТОС-1А «Солнцепек»
Успешная борьба с дронами – залог сегодняшней выживаемости бронетехники

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   Многоразовые попытки украинских подразделений атаковать оставленную без экипажа ТОС «Солнцепек» обернулись для военнослужащих ВСУ пустой тратой дронов вместе с боеприпасами. Беспилотники украинской стороны, как оказалось, были полностью бессильны против системы подавления электронных сигналов, «выключающей» каналы управления ДПЛА.

   Российские бойцы оснастили тяжелую огнеметную систему для защиты от воздушных угроз целым комплексов электронной аппаратуры. Таким был модуль РЭБ «Волнорез». Последний в течение всей долгой ночи сдерживал безуспешные миссии украинских сил. О том, что технику удалось защитить и спасти, в беседе с отечественными журналистами из РИА Новости лично рассказал создатель российского проекта.

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    Так же разработчик объяснил, почему гусеничная машина «одна одинёшенька» вынуждена была находиться в чистом поле: всему виной неизбежные технические неисправности. Сообщается, что РЭБ успешно отработал при заглушенном двигателе. По уточнённым данным, со стороны ВСУ было потрачено до 6 дронов, бессмысленно закончивших свои атаки.


Источник фото: rebvolnorez.ru

    «Солнцепек» построен на шасси ОБТ Т-90 и предназначается для поражения полевых укреплений и выведения из строя живой силы и легкой бронетехники. Разрушительная мощь «вакуумного боеприпаса» как пылесос вытягивает воздух из замкнутого пространства окопов и капониров, попросту «выворачивая» внутренние органы наизнанку из-за резкого скачка атмосферного давления.

#рэб #солнцепек #рэб &quot;волнорез&quot;
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ev_rus
17:29
подрочи, ну а что тебе еще остается? иди носом тыкнись по всем темам, где кто то что то сказал про Амд, все тонут в минусах. Но кому это надо? Ты внатуре дурачок, минусы, школьный сленг, и так целыми...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
RandomXP
17:28
Крутяк, надеюсь будет на пару тысяч дешевле аналогичной гиги
GALAX анонсировала низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 4060
Сергей Анатолич
17:27
Ничего. Скоро $60 млд одобрят и хохлы нас купюрами завалят!😂
Economist: ВСУ бессильны против штурмовой активности армии РФ
Red Flag
17:26
блин а здесь сколько ботов тебя считают чмошником
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Сергей Анатолич
17:24
По моему Fallout 4 была в ps store ещё до поглощения Bethesda маками.
Xbox доминирует на платформе Sony
Red Flag
17:24
это его шеша в бане сзади удовлетворял.....Даже шеше понравилось уже сутки молчит.... поэтому в целом приятнее....
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
17:22
пока всего 5 ботов считают тебя чмошником гена - заклинатель говна , исходил на лучи...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Ашот Карабас
17:21
"в целом оказался приятнее" - это чё за гейский сленг?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
ev_rus
17:20
Не вопрос, у тебя дурка, это же ясно. Я тебе сразу сказал еще тогда, что хорошо хоть здесь ты отбитый контуженный отрываешься. В реальности за простых людей было бы боязно, сагришься еще на кого-нибуд...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Сергей Анатолич
17:20
О. Супер титанобоа!
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