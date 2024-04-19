Успешная борьба с дронами – залог сегодняшней выживаемости бронетехники

Многоразовые попытки украинских подразделений атаковать оставленную без экипажа ТОС «Солнцепек» обернулись для военнослужащих ВСУ пустой тратой дронов вместе с боеприпасами. Беспилотники украинской стороны, как оказалось, были полностью бессильны против системы подавления электронных сигналов, «выключающей» каналы управления ДПЛА.

Российские бойцы оснастили тяжелую огнеметную систему для защиты от воздушных угроз целым комплексов электронной аппаратуры. Таким был модуль РЭБ «Волнорез». Последний в течение всей долгой ночи сдерживал безуспешные миссии украинских сил. О том, что технику удалось защитить и спасти, в беседе с отечественными журналистами из РИА Новости лично рассказал создатель российского проекта.

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Так же разработчик объяснил, почему гусеничная машина «одна одинёшенька» вынуждена была находиться в чистом поле: всему виной неизбежные технические неисправности. Сообщается, что РЭБ успешно отработал при заглушенном двигателе. По уточнённым данным, со стороны ВСУ было потрачено до 6 дронов, бессмысленно закончивших свои атаки.





Источник фото: rebvolnorez.ru

«Солнцепек» построен на шасси ОБТ Т-90 и предназначается для поражения полевых укреплений и выведения из строя живой силы и легкой бронетехники. Разрушительная мощь «вакуумного боеприпаса» как пылесос вытягивает воздух из замкнутого пространства окопов и капониров, попросту «выворачивая» внутренние органы наизнанку из-за резкого скачка атмосферного давления.