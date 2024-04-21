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Армия РФ установила полный контроль над Богдановкой и готовится к штурму Часова Яра
Бои за Богдановку были многомесячными и стартовали 23 декабря 2023 года

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   Украинская армия, несмотря на якобы возникшее воодушевление после выделения США пакетов военной помощи на $61 млрд, находящихся в замороженном состоянии с прошлого августа, всё равно отступает под натиском тяжелых ударов ВС РФ.

Последние изменения на передовой зафиксировали обе стороны: в районе боев за Часов Яр ВСУ пришлось поспешно отступить из Богдановки, сражение за которую вышло многомесячным. О переходе данного населенного пункта под физический контроль армии РФ сообщили в пресс-службе МО, опубликовав свежую сводку.

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Украинский танк ведет огонь. Источник фото: Страна.ua

   Как заявлено в публикации, группировка войск «Запад» достигла более выгодных рубежей и установила контроль над частью удобных плацдармов для дальнейшего наступления. Под удары попали тактические группы ВСУ в квадрате н.п. Новоегоровка и Новоселовское, «досталось» и отрядам украинской армии под Оливовским Яром. Полностью освобождённой оказалась и Богдановка, после занятия которой началась подготовка к дальнейшему потенциальному успеху на ряде направлений, для чего есть весомые предпосылки.

Вместе с тем ВСУ не оставляет попыток вернуть утраченные позиции, проводя неудачные попытки контратак рядом с Часовым Яром и на западном фасе от Красного.


Источник фото: РБК

   В сводке отражена и активность оперативно-тактической авиации ВКС РФ, успешно поразившей повторно воздушную гавань ВСУ Авиаторскую под Днепром, окончательно уничтожив МиГ 29 и разнеся вдребезги с последующей детонацией ПУ комплекса С-300 и новейший украинский радар с фазированной решеткой «Пеликан».

#богдановка #освобождение богдановки
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