От обновленного "Искандера" очень сложно защититься

Украинский носитель западного типа вооружений и пусковая установка зенитных ракет были вновь атакованы силами ВС РФ. Удар был нанесен по воздушной гавани Авиаторское, расположенной рядом с Днепропетровском.





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Источник фото: Регнум





Для результативной финализации российская сторона использовала прекрасно зарекомендовавший себя в такого рода оперативных налётах ОТРК «Искандер-М», чья ракета оставила не у дел МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, по каким-то странным причинам располагавшийся на открытой всем дронам и высокоточным боеприпасам стоянке. Вторая ракета обновленного «Искандера» нейтрализовала охранявший важный военный аэродром комплекс ПВО. Последний был уничтожен в составе пусковых установок зенитных ракет С-300. О том что это на 100% не макет, можно было судить по очень яркой детонации и незапланированному взлёту тех самых антиракет, сообщает отечественный ТГ-канал «FighterBomber».





Кадры до удара





Но и это было ещё не вся атака: малозаметной ракетой авиационного базирования Х-35 был поражён и передовой радар украинской разработки «Пеликан». Он потребовался на замену штатной РЛС, уничтоженной немногим ранее.





Момент прилета





Первый удар по Авиаторскому состоялся 15 апреля в темное время суток, когда комбинированный удар, состоящий из ракет и кассетных боеприпасов авиационного пуска, в совместном рейде уничтожили местоположение личного состава и скученные истребители ВСУ в составе МиГ-29.







