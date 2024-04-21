ВСУ нужно отступать, пока не поздно, до самой западной границы рядом со Львовом

Киев воспрянул, узнав, что в прошедшую субботу Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о помощи Тайваню, Израилю и Украине на сумму в 95 млрд долларов.

Но забыв про те самые «нюансы», украинское военно-политическое руководство верит в скорую победу украинских военных, чего не стоит ожидать. А вот что точно будет, так это наступление российских сил будущим летом, последствия от которого болью аукнутся Украине. И если Киев перестанет строить воздушные замки, то у него появится шанс на спасение. Преисполнена подобного пессимизма свежая публикация Forbes.

реклама





Источник фото: Российская газета



В новом материале американских журналистов указывается, что ВС России приступили к серьёзным учениям, призванным отработать тот самый тотальный штурм. По последним данным американской разведки, массированная атака начнётся будущим летом в июне.

Согласно более углубленной информации, всё что мы сейчас наблюдаем на передовой – эта та самая подготовка российских сил к будущему штурму, мощь которого всколыхнет всю украинскую оборону на всём протяжении ЛБС или в большей её части.

И сомневаться, что ВС РФ ждёт успех очень сложно: российский ОПК загружен под завязку, а его работники работают круглосуточно семь дней в неделю, производя и создавая новые массивы техники и боеприпасов.

А вот в Украине царят большие проблемы с личным составом: на фоне больших потерь в рядах ВСУ уже слишком мало желающих отправиться «штурмовать посадки» под условный Часов Яр. Дело доходит до того, что ряд «элитных» украинских формирований попросту отказывается выполнять приказы генералов, не спеша удерживать или занимать новые позиции.