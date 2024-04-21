На военную помощь Украине едва ли будет выделена хотя бы треть суммы из 61 млрд долларов

61 млрд долларов, за которые проголосовали в американском парламенте для Киева, вряд ли приблизят последний к победе над российской армией. Объемы выделяемой помощи недостаточны для кардинальной смены ситуации на поле боя, уверены в редакции The Wall Street Journal.

Военные обозреватели известного издания выполнили анализ боеспособности украинской армии и выявили ряд закономерностей. Часть из них однозначно свидетельствует, что для Украины всё очень плохо и прогресс в наступательной активности не может быть высоким. А вот для стороны активных действий – ВС РФ, тот самый прогресс виден невооруженным глазом. Его можно зримо увидеть по участкам отбитых территорий в Донбассе. Вместе с тем перед ВСУ по-прежнему продолжает лежать проблема дефицита живой силы и обыкновенных артиллерийских боеприпасов.

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По мнению американских журналистов, в США осознают угрозу положению украинской армии, но стараются сделать так, чтобы Европа более активно стала помогать ВСУ, поддерживая лишь на самом минимальном уровне боеспособность последних.

Вспомним, что именно в минувшую субботу Палата представителей конгресса США утвердила проект закона о помощи Тайваню, Украине и Израилю на сумму в 95 млрд долларов.