Выяснилось, что банки с огурцами закончились, а больше и нечем "сбивать" российские дроны и ракеты

Уволенный в отставку с поста командующего военным спецназом Сергей Кривонос прокомментировал слова украинских чиновников, слишком поторопившихся отчитаться перед украинским народом и своим непосредственным начальством о своей «сверхэффективной» работе по защите энергетики от ударов ВКС РФ. Как выяснилось, самохвальство оказалось несколько преждевременным. Интервью с бывшим военным состоялось на интернет-площадке youtube в студии «Прямого».

Отставной генерал напомнил сотрудникам украинского правительства, что преисполненные позитива и четко выполненной работы отчёты чиновников слишком сильно разошлись с суровой реальностью: в многочисленных документах было сказано, что все важнейшие сооружения критической инфраструктуры и энергетики с блеском прошли осенне-зимний период. Под этим подразумевались их целостность и сохранность.

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Но всё пошло совсем не так, когда большая часть зенитных комплексов украинские военные были вынуждены перебросить вплотную к передовой для хоть какой-то защиты от «распоясывавшейся» оперативно-тактической авиации ВКС РФ со своими всё уничтожающими планирующими бомбами.

Кривонос пришел к выводу, что всё то, что случилось с украинскими ТЭС и ГЭС, виноваты прежде всего действующие власти, «забывшие», что над ПВО надо работать и никогда про него не забывать, а не вспоминать про него лишь в эпоху «тяжелых испытаний».

Так на прошлой неделе была уничтожена Трипольская ГЭС, бывшая самой мощной украинской теплоцентралью.