А возможен и такой вариант, что ракеты специально не сбивали, что бы "разжалобить" партнёров

Трипольская ТЭС не могла быть защищена, так как для её надлежащей обороны закончились зенитные ракеты. Причём запас управляемых снарядов исчерпался прямо во время её атаки российскими ракетами. Об этом заявил никто иной, как украинский лидер Владимир Зеленский, прокомментировавший уничтожение важного энергетического объекта, расположенного рядом с Киевом.

Согласно мнению текущего руководителя Банковой, часть выпущенных ВКС РФ воздушных средств удалось перехватить, но часть смогла достичь цели, выполнив заложенное полетное задание.

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В своём интервью для американского ТВ-канала украинский президент рассказал о полном расходе ракет, защищавших Триполье.

Совсем недавно местные энергетики дали экспертное заключение, где указали, что одна из самых мощных и крупных в восточноевропейской республике ТЭС была выведена из строя на 100%. Таковыми оказались по результату удары новейших высокоточных боеприпасов ВКС РФ. В роли последних выступили крылатые ракеты Х-69.

Украинские оружейные эксперты выразили большую тревогу по поводу отечественного дозвукового снаряда авиационного базирования. Последний не такой быстрый как гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», но практически невидим из-за низкой траектории полёта. Причем поверхность ракеты слабо излучала тепловой след и обладала низкой радиолокационной сигнатурой. Что дополнительно усложняло её обнаружение и соответствующую работу украинских ПВО. Откровенно говоря даже не предпринимали попыток её сбить.

Трипольская ТЭС обеспечивала большими объемами электроэнергии Киев, Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.