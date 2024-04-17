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Madarator
Павел Дуров про безопасность в США: Америка стала первой страной, где на меня напали
Нападение было в том самом "это Сан-Франциско - город полный риска"

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   В относительном прошлом создатель кроссплатформенного приложения для общения, больше известного российским пользователям как Telegram, Павел Дуров заявил, что находился в долгой иллюзии, что США и Сан-Франциско – одно из самых лучших мест на планете, где должны размещаться высокотехнологичные фирмы. Разумеется с прицелом на свое программное детище. Но криминальный случай, невольным участником которого стал знаменитый российский программист, мигом заставил пересмотреть эту точку зрения. О своих злоключениях в «городе полного риска» известный бизнесмен рассказал в беседе тому самому Такеру Карлсону.

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Уличные банды SF. Источник фото: Реддит

   По словам Павла, практически вся команда считала, что нет лучше места для размещения технологических стартапов и более именитых компаний чем Сан-Франциско. Именно там после посещения офисного здания Twitter Дуров возвращался в районе 8 часов вечера в отель. И тут же на него было осуществлено нападение. Три здоровых незнакомца решили завладеть его смартфоном. Первоначально забравшие мобильный девайс Павла не ожидали от него последующего сопротивления и в ходе своеобразной потасовки российский гражданин ловко смог отнять свое имущество обратно и в темпе хорошего спринтера ретироваться с неприветливых улиц в гостиницу с охраной.

   По словам Дурова, заокеанское государство (подразумевая под ним США) – единственное место на Земле, где на него, как многолетнего путешественника, было осуществлено нападение, да ещё в столь наглой манере. После чего на сооснователя Telegram снизошло озарение, позволившее быстро передумать по поводу «осесть в одном из самых высокотехнологичных городов в мире»

#павел дуров #павел дуров и такер карлсон #интервью павла дурова такеру карлсону
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Известный журналист Такер Карлсон взял интервью у основателя Telegram
Дуров рассказал, что владеет несколькими сотнями млн долларов, которые "практически лежат без дела"
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