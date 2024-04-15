В перспективе управляемые боеприпасы такого плана будут пролетать по 200 км

В мировой Сети появились первые фото последствий от удара Д-30СН УМПБ, поразившей крупный склад в Сумах. Согласно сведениям от российских военных, 300-мм планирующий управляемый блок был запущен при помощи 9М544, больше известной как установка залпового огня «Торнадо-С». Именно она запустила гибридный двухступенчатый снаряд по важному военному объекту. Об этом написал ТГ-канал «Русское оружие».





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Последствия прилета. Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





В общих чертах это сработало так: первым запустился разгонный блок на твердотопливных элементах, после чего боевая часть Д-30СН была заброшена на высоту до 23 000 метров и получив скорость в 4 Маха. Как только высотный потолок был достигнут, твердотопливный ускоритель был отброшен в автоматическом режиме при помощи встроенных пиропатронов. После чего полёт уже осуществлялся по настильному вектору движения с поступательным сокращением скорости. Как только боевой блок замедлился до скоростей в 1100 км\ч, в режим активации переключились выдвижные крылья, будучи до этого спрятанными в корпусе. После чего сам снаряд перешел в режим планирования. Последний согласно косвенным данным, может на таком этапе полёта пролететь 140 километров. И если взять за исходную позицию, где длинна первого этапа полёта с работающим твердотопливным разгонным блоком составляет до 60 км в ранних модификациях Д-30СН, то общая максимальная дальность пуска УАБ будет равна действенным 200 км. Что делает данный вид управляемого боеприпаса чрезвычайно опасным для ВСУ.

При этом оснащение управляемого снаряда комбинированной системой наведения и блоком ГЛОНАСС-коррекции с помехоустойчивой платой «Комета-Р8» делают прилёты подобного вооружения чрезвычайно точными.





Наземный носитель Д-30СН РСЗО «Торнадо-С». Источник фото: voennoedelo.com







В зарубежной прессе, в частности в известном издании Financial Times, указывается, что Киев на данном этапе противостояния с ВС РФ не способен бороться с такой разновидностью «умных бомб». Всё что могут сделать украинские военные в такой ситуации, так это оказывать давление на авиационных носителей оперативно-тактической авиации в составе российских Су-34 и Су-35. Но для этого приходится перемещать и без того дефицитные зенитные системы иностранного производства поближе к передовым позициям. Что аналогично кратно увеличивает опасность уже для них самих. Именно переброской поближе к зоне боевых действий объясняется массированный рост уничтоженных ЗРК Patriot и IRIS-T. Последние превращаются в очень легкие мишени для ракет ОТРК «Искандер», авиационных Х-35 и всё тех же «Торнадо-Г».