С каждым новым днём без защиты воздуха ВСУ будет трудно не отступать

ВС РФ смогли обнаружить замаскированные позиции украинского ПВО, на которых находился ЗРК IRIS-T. Практически сразу после обнаружения по особо важной цели были нанесены удары истребительной авиации. О поражении высокотехнологичной немецкой продукции рассказали в ходе доклада Минобороны РФ.

Согласно уточнённым данным, для гарантированного выведения из строя обнаруженной пусковой установки и станции контроля воздуха были запущены две ракеты. В пресс-релизе МО РФ утверждается, что помимо действий ВКС, в совместной успешной атаке принимали участие ракетные войска и артиллерия.

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Подробный разбор загруженного в ТГ-канал «Военное дело» видео позволил установить, что два синхронных удара пришлись на зенитную пусковую установку и многофункциональный сканер воздушной среды TRML-4D. Предположительно для нейтрализации обнаруженной особо важной цели участниками оперативно-тактической авиации использовались ракеты Х-35.













Последних отличает дешевизна и лёгкая масштабируемость производства вкупе с высокими тактико-техническими характеристиками. «Тридцать пятая» несмотря на время разработки ещё в эпоху СССР, была принята на вооружение в 2003 году. Но достоинства, вложенные разработчиками-конструкторами, делают многофункциональный боеприпас настоящей угрозой для вероятного оппонента.

Примером вышеперечисленных положительных качеств служит режим комбинированной траектории полёта, когда ракета может лететь к цели на разных высотах, получая тем самым повышенную дальность полёта. А во время полёта практически над самой землёй затрудняет до крайности её обнаружение и перехват противостоящими ЗРК. Даже самыми современными западными образцами.

В добавок в ракету встроены платы системы наведения с высокой помехоустойчивостью с мультимодульным режимом обнаружения и поражения. Так в ракету встроены ИНС, радиолокационная и тепловизионная ГС.

Но и это ещё не все преимущества: низкая ЭПР позволяет ракете как можно дольше оставаться незамеченной и избежать захвата РЛС оппонента; компактность снаряда предоставляет возможность массового залпа. И это помимо высоких модернизационных свойств, когда легко в корпус боеприпаса установить новый двигатель или более энергоёмкое топливо.