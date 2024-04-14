Большинство тактико-технических характеристик техники засекречены

Автомобиль с довольно своеобразным видом и пока что крайне слабой распространенностью среди отечественных силовиков, попал в кадр во время оперативных действий спецназа ФСБ. Так броневик «Фалькатус» стал непосредственным участником спецоперации по поимке злоумышленников, сумевших причинить ущерб государству практически на 3 млрд. рублей.

В самом видео «обозначилась» колёсная бронетехника с нанесённой аббревиатурой ЦСН, задействованная военнослужащими ФСБ. Последние использовали футуристического вида автомобиль во время рейда на членов ОПГ. Бандгруппа включала себя находящихся в отставке и действующих работников северокавказского филиала «Россетей» и смежных с ним энергокомпаний. Именно такой большой состав позволил преступникам украсть 2,8 млрд. рублей.

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Источник фото: slavasaakyan.ru





К настоящему моменту известно о проведении обысков и выемки документов в столичном регионе, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае и Дагестане.









Об автомобиле известно не так много, кроме того, что базовая модель с колёсной формулой 4 х 4 предназначена именно для российской контрразведывательной службы, кем по праву является ФСБ. Но по косвенным данным, силовая установка выдаёт явно больше 200 л.с., потому что во время полигонных испытаний на отрезке шоссе бронированный экземпляр смог разогнаться до 200 км/час.