Решетки как в "Безумном Максе" здорово повышают стойкость и защищенность бронетехники против ДПЛА с кумулятивной БЧ

Проведя многочисленные боевые эпизоды в зоне проведения российской СВО, несмотря на первичное бронирование и расположение пусковых установок в первом случае на Т-90, а во втором имя бронированную кабину грузовика, было принято решение, что ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» должны получить усиленное бронирование в дополнение к стандартной защите. Всё это вызвано растущей угрозой со стороны fpv-дронов, пробивающих в настоящем времени не только лишь обычные легковые и грузовые гражданские машины, но и БМП, БТР и даже танки. Кумулятивный боеприпас, которыми вооружают украинские ДПЛА и БПЛА, очень грозное вооружение. Поэтому для первичного рассеивания плотной кумулятивной струи в частном порядке танкисты и артиллеристы стали оборудовать свои бронемашины решетчатыми экранами.

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Модернизированная версия. Многочисленные противокумулятивные экраны в наличии. Источник фото: Александр Мельников

Теперь подобные элементы внешней защитной конструкции устанавливаются на направляющих. А в «Солнцепеке» ещё и на верхнюю плоскость и бортовые части корпуса вместе с задней частью уже на базовых мощностях завода-производителя.

Причем на ТОС-1А обновление в защите аналогично точно таким же экранам в обновленных Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Базовый вариант "Солнцепека". Источник фото: overclockers.ru \ Hardware_inc

Тем временем не почивая на лаврах, отечественные конструкторы вплотную занялись созданием нового образца тяжелых огнеметных систем, получившего название ТОС-3 «Дракон».

Версия "Тосочки" до апгрейда. Источник фото: overclockers.ru \ Hardware_inc

Между собой «Солнцепек» и «Тосочка» различаются шасси — в первом случае это гусеничная платформа от Т-90, более защищенная, но менее маневренная и подвижная, а во втором, благодаря колесному основанию от Урал-63706, боевая машина получила дополнительную мобильность и скорость, но меньшую защищенность. Кроме того, «Тосочка» больше автоматизирована и оснащена современными средствами наведения и автоматическим краном для подачи снарядов. И несмотря на свои недостатки, каждый из образцов имеет и свои неоспоримые достоинства, поэтому генеральный Штаб не спешит списывать со счетов обе машины и отправлять их в почётную отставку: обновление защитных компонентов весомо повышает живучесть, как и работа над более мощными и точными 220-мм снарядами идёт в полном разгаре на одном из оборонных конструкторских бюро.