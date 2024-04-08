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Madarator
В "Ростехе" активно работают над тяжелой огнеметной системой ТОС-3 с дальнобойными снарядами
Новая пусковая установка позволит стрелять дальше и точнее модернизированными боеприпасами

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   В России появился воплощенный в металле вариант тяжелой огнеметной системы, получивший условное название ТОС-3 «Дракон». Об этом рассказал управляющий кластером вооружений, боеприпасов и спецхимии, представляющий «Ростех» Бекхан Оздоев.

   По мнению топ-менеджера, решением российских оружейных конструкторов, способным кардинально проработать вопрос по увеличению дальности выстрелов, стало использование новой ПУ. Сама бронемашина выполнена на гусеничном шасси.

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Источник фото: Московский комсомолец

   Итогом всех запланированных работ стало значимое увеличение дальности стрельбы и возможность перейти на выстрелы модернизированными боеприпасами, обладающих повышенными боевыми характеристиками.  Об этом рассказали в ТАСС.

   Кроме того, Оздоев заявил, что текущие образцы ТОС, участвовавшие в российской спецоперации, продолжают демонстрировать высокие результаты на поле боя, получив возможность своей интеграции в одну из разновидностей отечественного разведывательно-ударного контура, получая целевые данные для ведения стрельбы от отечественных БПЛА семейства «Орлан-10\30» и ZALA. Причем после отстрела боекомплекта взаимодействие продолжается, когда командный центр в тылу получает данные объективного контроля о результативности ударного воздействия. Сам процесс протекает в рамках реального времени, тем самым повышая эффект для последующей доразведки и выполнения, если надо, повторного удара.

   И хотя по мнению известного National Interest выстрелы из «Солнцепека» не отличаются повышенной дальностью, аналогичной как у «Торнадо-С\Г», способной стрелять дальше, чем 100 км, его выручает обширная зона так называемого сплошного поражения и мощная ударная волна. Последние в своем ударном взаимодействии практически на 100% выводят из строя личный состав и легкобронированную технику, повреждая и фортификационные сооружения. Площадь, покрываемая взрывоопасным аэрозолем, если использовался так называемый «полный пакет», составляет 40 тыс. кв. метров.

#тос-3 дракон #тос-3
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