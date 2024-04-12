Сложно сражаться даже в углубленном бункере, когда после взрыва вакуумного боеприпаса воздуха в укрытии больше нет

Попытки навязать российской армии вязкую оборону со стороны ВСУ, будучи спрятанными от прямого воздействия российских снарядов и пуль в углубленных бункерах и бетонных фортифицированных донельзя бетонных ДОТах, обречены на скорое поражение, лишь попав под атаку тяжелых огнеметных систем россиян. Речь идёт о фактах успешного использования ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Последние вызвали интерес среди редакции иностранного воениздата Military Watch Magazine.

В свежем материале милитари-портала особенно подчеркивается, что трудно предположить, что может быть лучше для борьбы с наземной группировкой украинской армии, чем облако раскалённого аэрозоля. Последний настолько универсален в своем разрушительном потенциале, что без проблем противостоит живой силе, спрятанной, в том числе в окопах и углубленных бетонных сооружениях, лихо разбирается со зданиями, подвалами и иными закрытыми помещениями. Причем находящимся в этих помещениях солдатам попросту «разрывает» лёгкие резкими перепадами давления.

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ТОС-2 на московской брусчатке. Источник фото: Ростех





Сам принцип работы подобных боеприпасов весьма прост: во время достижения снарядом конечной точки, методом первичного взрыва над предполагаемой зоной поражения рассеивается облако летучего аэрозоля, которое по достижении максимальной площади быстро подрывается. После происходит финальный взрыв, образующий ту самую ударную волну с мощным «эффектом пылесоса», попросту высасывая воздух из окружающего пространства в замкнутых объемах, таких как бетонные короба и прочие блиндажи. Подобное воздействие на нежный человеческий организм трудно описать словами, резюмировали в публикации.

Вместе с тем вспомнили в американском издании и то, что отлично дополняют наземные пусковые установки и свободнопадающие «вакуумные бомбы» серии ОДАБ-500\1500, модернизированные совсем недавно модулями планирования и коррекции со свежей аппаратной и программной начинкой, позволившей чрезвычайно точно попадать в обозначенный в лётном задании квадрат. Последние на российской СВО применяются фронтовыми бомбардировщиками Су-34М\НВО.