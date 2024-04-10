В кадр БПЛА попало блестящее взаимодействие оперативной разведки и ракетчиков.

Каждый день идущей СВО даёт российской армии не только новые типы вооружений, но и глубокое обновление прекрасно зарекомендовавших себя образцов действующего оружия, таких как обычные свободнопадающие бомбы, дальнобойные ракеты, и многие другие типы военного оборудования ВС РФ. Дальше речь пойдет об усовершенствованном ОТРК «Искандер-М» и его шикарном интегрировании в разведывательно-ударный контур на передовой. Так в момент нахождения 32 крупнокалиберных буксируемых гаубиц Д-20 принадлежности ВСУ вдали от ЛБС, последние были накрыты точным прилётом модернизированного «Искандера». Соответствующее видео быстро набрало популярность в отечественном ТГ-канале «Изнанка». База хранения, где размещались мощные артиллерийские установки, практически полностью оказалась разрушенной, как и находящиеся на ней 152-мм пушки-гаубицы. Как стало впоследствии известно, именно с военного склада украинской армии близ поселения Ахтырка Сумкой области они были должны отправиться на передовую.





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Источник фото: Российская газета





Для этого, они совсем недавно прошли процедуру расконсервации и глубокого обслуживания, о чем сообщили кадры работы российского разведывательного дрона.









Стоп-кадр запечатлел ударную боеголовку "Искандера". Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Хочется отметить, что удар реактивного снаряда 9М723-1, а точнее оперативно-тактической ракеты, запущенной по квазибаллистической траектории, оказался достаточно внезапным, а боевая часть с осколочно-фугасной начинкой превратила военный объект просто в склад металлолома.

И как прокомментировали военные эксперты с ТГ-канала «Русское оружие», совершившая успешный удар по находящемуся в глубоком тылу украинскому военному объекту пусковая установка, это не тот же самый ОТРК, который был даже полгода назад. Согласно открытым данным, одним из главных аспектов крупного обновления «Искандера» была установка, во-первых, современной инерциальной навигационной системы, работающей на цифровых принципах, а во-вторых, интеграция самого современного чипа ГЛОНАСС-коррекции под названием «Комета-Р8» в ракету. Всё это в комплексе позволило до крайностей снизить круговое вероятное отклонение готового ракетного продукта.