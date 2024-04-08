Куда хуже будет для украинской армии, когда для ФАБ-3000 появятся модули планирования

Нет страшней угрозы для украинского военнослужащего на передовой, чем ощущение постоянной опасности от нахождения вблизи русских позиций, по направлению от которых с разверзнувшихся небес может упасть тяжелая бомба ВКС РФ, запущенная при помощи модулей планирования и коррекции. Своими опасениями с журналистами американской Financial Times поделились солдаты ВСУ, пережившие близкий прилёт нового «чудо-оружия» россиян.





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Источник фото: Репортер





Согласно комментариям одного из бойцов, ничто не пугает его больше, как и сослуживцев, осознание факта опасности от ФАБов с УМПК. Причем отдельный акцент указывается на том, что от снаряда или обычной ракеты можно спрятаться в глубоком блиндаже, но если применяются крупные авиабомбы, то даже близость «к земле» не гарантирует высокой выживаемости. И что больше всего угнетает украинский генералитет как и их подчиненных офицеров с солдатами, так это осознавание такого печального факта, что против «российского лома нет приема»: фронтовые бомбардировщики Су-34, используя бомбы-планеры, сбрасывает последние, даже не подлетая к ЛБС, где их может перехватить украинская ПВО.

Единственный шанс, увеличивающий вероятность спасения для украинских военнослужащих, это простейшая лопата и желание как можно глубже «зарыться в землю». И уж как совсем фантастический вариант – это добиться передачи от так называемой западной коалиции большого количества комплектов ЗРК «Patriot» и истребителей F-16. Оба этих типа вооружения нужны для гипотетического воспрепятствования бомбардировочной авиации ВКС РФ в зону предполагаемого бомбосбрасывания.









ФАБ-3000. Источник фото: Вестник Мордовии







Но вышеперечисленные варианты имеют малые шансы на практическую реализацию: и слишком дорогое это удовольствие, да и потенциальный репутационный ущерб может быть до невероятности чувствителен.

Тем временем иностранные эксперты с тревогой комментируют, что «супербоеприпас» ФАБ-3000 представляет критическую опасность ВСУ своей разрушительной мощью, аналогичной таковой, сосредоточенной в тактических ядерных зарядах.