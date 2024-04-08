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Солдаты ВСУ для Bild: "Нет страшней оружия ВС РФ, чем планирующие бомбы, особенно крупного калибра"
Куда хуже будет для украинской армии, когда для ФАБ-3000 появятся модули планирования

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   Нет страшней угрозы для украинского военнослужащего на передовой, чем ощущение постоянной опасности от нахождения вблизи русских позиций, по направлению от которых с разверзнувшихся небес может упасть тяжелая бомба ВКС РФ, запущенная при помощи модулей планирования и коррекции. Своими опасениями с журналистами американской Financial Times поделились солдаты ВСУ, пережившие близкий прилёт нового «чудо-оружия» россиян.


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Источник фото: Репортер


   Согласно комментариям одного из бойцов, ничто не пугает его больше, как и сослуживцев, осознание факта опасности от ФАБов с УМПК. Причем отдельный акцент указывается на том, что от снаряда или обычной ракеты можно спрятаться в глубоком блиндаже, но если применяются крупные авиабомбы, то даже близость «к земле» не гарантирует высокой выживаемости. И что больше всего угнетает украинский генералитет как и их подчиненных офицеров с солдатами, так это осознавание такого печального факта, что против «российского лома нет приема»: фронтовые бомбардировщики Су-34, используя бомбы-планеры, сбрасывает последние, даже не подлетая к ЛБС, где их может перехватить украинская ПВО.

   Единственный шанс, увеличивающий вероятность спасения для украинских военнослужащих, это простейшая лопата и желание как можно глубже «зарыться в землю». И уж как совсем фантастический вариант – это добиться передачи от так называемой западной коалиции большого количества комплектов ЗРК «Patriot» и истребителей F-16. Оба этих типа вооружения нужны для гипотетического воспрепятствования бомбардировочной авиации ВКС РФ в зону предполагаемого бомбосбрасывания.



ФАБ-3000. Источник фото: Вестник Мордовии


   Но вышеперечисленные варианты имеют малые шансы на практическую реализацию: и слишком дорогое это удовольствие, да и потенциальный репутационный ущерб может быть до невероятности чувствителен.

   Тем временем иностранные эксперты с тревогой комментируют, что «супербоеприпас» ФАБ-3000 представляет критическую опасность ВСУ своей разрушительной мощью, аналогичной таковой, сосредоточенной в тактических ядерных зарядах.

#умпк #фаб-3000 #кабы
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