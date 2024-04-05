Потрясающая прозорливость перед потенциальным российским наступлением

Украинским официальным лицам нравится идея о появлении фонда НАТО в замере 100 млрд. евро, создаваемого для покупки вооружения для Киева и его поддержки. Но у такого плана есть свои подводные камни. По мнению действующего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, текущий вариант имеет дополнительные сложности. Поэтому со 100% вероятностью, страны, входящие в Североатлантический вариант, его не смогут реализовать. О скепсисе главного украинского дипломата вышла отдельная публикация от «Европейской правды».





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Источник фото: газета.ру





Известно, что текущий руководитель НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение о создании общеблокового фонда взносов, из которого будут изыматься средства для спонсирования оружейных аппетитов Киева в его противостоянии с Россией. Но есть один очень чувствительный нюанс – вклад членов НАТО в военную помощь Украине должен быть равномерно распределен между ними. Что до невозможности трудно реализовать на практике, так как все входящие в страны военного блока обладают разным экономическим потенциалом. Поэтому по мнению Кулебы, такая идея практически мертворожденная.

Финализируя свое мнение об идее Столтенберга, Кулеба заявил, что условный объединенный Запад не может 500 млн. евро, собрать, то какой может быть разговор о кратно большей сумме?