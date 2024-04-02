Странно, что такой высокий воинский чин "не знает", как тогда будет происходить штурм города

Оборона Харькова должна идти по принципу защиты города-крепости. Чтобы так и случилось, необходимо создать из каждого многоквартирного дома ДОТ или мини-крепость. Такой точки зрения придерживается отставной генерал военного спецназа Сергей Кривонос. Своим мнением-рекомендацией для официальных властей Украины высший военачальник поделился для ТВ-канала «Первый Западный».





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Источник фото: Авито

Кривонос считает, что грех не воспользоваться тем, что Харьков, как город-миллионник, представляет собой просто целое скопление многоквартирных домов и отдельно стоящих строений. По его подсчетам, количество жилых отдельно стоящих помещений равняется примерно 22 тысячам. И если каждое жилое строение превратить в каменную крепость, то его захват по временной шкале кратно увеличится.

Согласно комментариям Кривоноса, размеры Харьковской городской агломерации удивляют – для его полной деблокады потребуется много живой силы и вооружений.

Сегодня стало известно благодаря попавшему в открытый доступ видео, что Харьков с недавнего времени стараются покинуть как можно больше местных жителей. Последние отмечают массовые сбои с подачей в свои жилища электроэнергии и якобы подготовкой российского Генштаба к штурму города.

А тем временем очень просто упрекнуть Сергея Кривоноса в простом лукавстве: вряд ли бывший генерал не знает о новых возможностях российских свободнопадающих бомб, получивших модули планирования и коррекции. После прямого прилета такого авиационного боеприпаса, любая «крепость» сложится как карточный домик. Даже если она глубоко размещена под землей.