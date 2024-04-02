Быстроходные малые судна пользуются высокой популярностью среди силовых ведомств РФ

Малые речные судна, способные перемещаться по поверхности воды с высокой скоростью, отечественной сборки и в серийном количестве будут запущены в производство уже в этом году. Новые катера предназначены прежде всего для оснащения силовых структур РФ.

Высокоскоростные средства будет создавать Кингисеппский машиностроительный завод, раскрыл приятную новость для работников предприятия координатор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко. Последний по этому поводу провел беседу с отечественными журналистами из РИА Новости.

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Источник фото: Телеграм

Первыми получателями новинки станет пограничное управление ФСБ. Для российской силовой структуры это не первое судно KMZ. Ранее за все годы сотрудничества отечественная контрразведка и её пограничные структуры получили не менее 200 катеров с высокой скоростью.

Прямо сейчас технологи производства вплотную заняты настройкой и отладкой конвейеров, с которых будут сходить маломерные судна с интегрированными и подвесными моторами. Такими силовыми установками будут оснащаться катера серий Master-540 и Master-651. Первые должны получить два стационарных двигателя, последние – подвесной мотор.

Катера могут разгоняться при идеальных погодных условиях до 100 км\ч благодаря моторам в 300 л.с. Длина судна составляет 7 метров, оно способно вместить 8 человек. При потенциальной погоне мало какой нарушитель может оторваться от такого преследования.