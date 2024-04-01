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Madarator
Дрон ВСУ не смог пробить толстостенный корпус несработавшей ФАБ-500
Предназначение такой бомбы – пробивать бетонные перекрытия и поражать подземные бункеры или нижние этажи многоэтажных зданий

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   Необычное видео вблизи передовой на безымянном операционном направлении было снято украинской стороной, которое впоследствии появилось и на отечественных ТГ-каналах. Так публичный канал «Военный обозреватель» загрузил кадры, на которых как fpv-дрон принадлежности ВСУ обнаружил неразорвавшуюся российскую бомбу ФАБ-500М62 рядом с безымянной лесопосадкой. Украинские военнослужащие решили её дистанционного подорвать «полноконтактной» детонацией своего беспилотного аппарата.

   Но как оказалось, маломощного заряда, интегрированного в украинскую «птицу», было недостаточно. Точнее украинский дрон и российская бомба по странному стечению обстоятельств оказались «заложниками» несработавших детонаторов. 

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Источник фото: ТГ-канал "Военный обозреватель"

   Но и гипотетический факт разрыва беспилотника ВСУ на 100% не гарантировал потенциальный взрыв толстостенной бомбы. Ведь по первоначальной задумке советских военных инженеров, придумавших свободнопадающий комплект, такие тяжелые боеприпасы в одном из вариантов предназначались для уничтожения не только военных целей, располагавшихся на земной поверхности, таких как танки или полевые блиндажи, или скопления живой силы. Но и для поражения углубленных командных пунктов или центров управления, размещенных на нижних этажах многоуровневых зданий, или в бетонированных бункерах.

   Особенно хочется отметить, что каждая из сторон оценила преимущества fpv-дронов и использует их не только для атак по технике и живой силе, но и для радиотехнической и оптической разведки. А в последнее время малые воздушные аппараты выступают в роли дистанционных минёров\саперов.

#фаб-500 #фаб-500м62 #fpv-дрон против бомбы #неразорвавшаяся бомба
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