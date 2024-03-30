Барражирующий боеприпас в очередной раз развенчал миф о неуязвимости западных танков

Очередная попытка украинского командования отправить американский танк Abrams на передовую без прикрытия и хотя бы каких-нибудь противокумулятивных экранов и аналогичной защитной схемы, но уже против ударных БПЛА, привела к печальному итогу. В особенности потому что на пути «американца» попалась последняя модификация «Ланцета». Во время боев рядом с селом Соловьево, находящееся севернее Донецка, тяжелый ОБТ украинской армии был вовремя обнаружен разведывательным дроном россиян и в столь же оперативном ключе был уничтожен барражирующим БЛА. Кадры объективного контроля записали как всё это было. Видео загрузил ТГ-канал «Военный осведомитель».





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Источник фото: Репортер





Известно, что это уже по крайней мере седьмой Abrams, специально переданный Пентагоном для усиления украинских танковых сил, который был уничтожен непосредственно в боях. По ряду косвенных признаков, бронемашина принадлежала элитной 47-й механизированной бригаде ВСУ, чьи военнослужащие прошли полноценные курсы управления заокеанским образцом танковой техники на одном из иностранных полигонов.





Источник фото: ТГ-канал "Путь воли"



Что интересно, замаскированная боевая машина была уничтожена не «классическим» способом при помощи fpv-дрона, а беспилотником так называемого самолетного типа (которым оказался «Ланцет»), настигнувшего в самый удобный момент по какой-то причине замерший танк. Но это нисколько не умоляет заслуг отважных операторов «птичек» .

И второй интересный момент – первый и последующие «Абрамсы» были замечены, идентифицированы именно как Абрамсы, и последовательно уничтожены в районе Бердычей. После чего даже набрала ход шуточная петиция о переименовании этого населенного пункта в «Абрамсово».