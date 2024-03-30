Анти-РЭБ уже есть на СВО и получила порцию похвалы от действующих военнослужащих спецназа

В РФ реализовали систему ложного оператора под многообещающим названием «Лодырь», способной спрятать настоящих операторов fpv-дронов от воздействия РЭБ оппонента при помощи генерации целей-обманок в эфире сканирующих местность программ. Об этом отечественные журналисты из информационного пула РИА Новости узнали у непосредственного руководства «Центра комплексных беспилотных решений». Так руководитель высокотехнологичной организации Дмитрий Кузякин рассказал, что «Лодырь» виден для противоборствующей аппаратуры, как настоящий оператор БПЛА, отправляющий в эфир псевдонастоящие сигналы своей работы.





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Источник фото: ferra.ru





С той стороны ЛБС кажется, что видна работа пульта управления, каналы видеопередачи. Кроме того одной из важнейших функций является способность генератора ложных действий отключаться согласно запрограммированной задаче.

Как заявил Кузякин, для мониторинговых служб оппонента будет виден лишь блок ложных данных в системе координат, а не деятельность настоящего человеческого оператора.

В настоящий момент «Лодырь» уже есть на передовой и активно используется военнослужащими ВС РФ.

Благодаря СВО российское БПЛА-строение здорово шагнуло вперед, начиная от fpv-дронов и барражирующих модификаций в виде «Ланцета» и дальних ударных БЛА семейства «Герань», и заканчивая разведывательными ZALA и «Орлан». Разумеется список российских беспилотников этим не исчерпывается.