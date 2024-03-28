В принципе, с высочайшей квалификацией украинского ПВО, достаточно даже обычных пулеметов и автоматов для 100% перехвата таких высокоскоростных воздушных целей.

Новоназначенный официальный представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш безапелляционно заявил, что полет российских гиперзвуковых «Цирконов» во военным объектам Киева, не стал и не станет в ближайшем будущем проблемой для местного ПВО, оснащенного «по последнему слову техники». Обе российские ракеты, на днях запущенные по украинским позициям военных, замаскированных в городской агломерации украинской столицы, оказались безопасно для гражданского населения перехвачены прямо во время своего гиперзвукового перемещения в так называемом «плазменном мешке». Такой точки зрения придерживаются в украинском Генштабе.





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Источник фото: Украинские ведомости





Причем что интересно, Евлаш указал, что «Циркон» кратно по своим тактико-техническим превосходит «Кинжал». По мнению украинских ракетных экспертов, 3М22 разгоняется до 9 Махов, превышая потолок скорости в 10 000 км\ч. Но по мнению действующего офицера ВСУ, «пугаться» такой скорости не стоит – на финальном отрезке траектории якобы скорость «Циркона» падает до «приемлемых» 4300 км\ч. А вот уже этот режим работы по зубам имеющимся на вооружении украинских расчётов западных зенитных установок. Речь прежде всего идет о ЗРК Patriot и SAMP/T. Правда слова словами, а продемонстрировать видео, где даже одна из самых совершенных ракет PAC-3 MSE, включенная в последние ревизии «Патриотов», сбивает «хотя бы» аэробаллистический Кинжал, представитель Воздушных сил не смог или «не захотел».

Вместе с тем, согласно информации от отечественных военкоров, Патриоты действительно «сбили» высокоскоростные 3М22 на днях, используя в качестве «ракет-перехватчиков» собственно сами наземные пусковые установки вместе с иностранными операторами и обслуживающими специалистами. Три мощных детонации в районе международного аэропорта Жуляны в Киеве, наглядно подтвердили своеобразный «перехват» неуловимых ракет.