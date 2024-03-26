Украинские аналитики с беспокойством узнали "самую страшную тайну" – российские инженеры теперь умеют в гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель

Некоторые из донельзя предвзятых и очень ангажированных иностранных специалистов до сих пор считают, что в России кроме производства бензина и хранения «ржавых» больших ракет, ничего толком и не умеют. Но даже украинские инженеры признали – ракетная конструкторская школа россиян далеко продвинулась и на голову превосходит умы американских конструкторов, до сих пор затрудняющихся в постройке гиперзвуковой ракеты первого поколения, аналогичной «Кинжалу».

А тем временем в украинском милитари-издании Defense Express с тяжелой тревогой констатировали: сверхсовременная ракета «Циркон» не только существует в виде графических схем и слайдов, но вполне реализована «в металле» и существенно лучше аэробаллистического «Кинжала». Причем лучше сразу по нескольким пунктам.

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Достоверных сведений как выглядит "Циркон" - нет. Источник фото: Взгляд





Так в публикации указывается, что сегодня якобы были сбиты две «3М22» во время уничтожения пусковых установок ЗРК «Patriot» в киевском аэропорту Жуляны, когда прозвучали три мощных взрыва на земле, местные специалисты смогли обнаружить фрагменты «Циркона», которые превзошли все ожидания своими большими размерами.

И благодаря «сталкингу» обломков удалось выяснить особо мучащий украинских ракетчиков вопрос – какого именно типа силовая установка используется в «Цирконе». И найденный ответ очень сильно огорчил украинских ракетчиков, мигом доложивших в Пентагон, что самые страшные опасения подтвердились – российским инженерам-конструкторам «покорилось» создание работающего гиперзвукового прямоточного реактивного двигателя.

И теперь по мнению украинской стороны, «3М22» в отличие от «Х-47» – есть ничто иное, как ракета с постоянным гиперзвуковым режимом. А вот «Кинжал», как считают киевские специалисты, постоянно двигаться с гиперзвуковой скоростью не может из-за твердотопливного двигателя, сообщающего такой режим полета лишь на некотором отрезке траектории.





Киев. Якобы фрагменты от "Циркона". Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







И как резюмировали в публикации, «Циркон» настолько быстрый, что он двигается с постоянной скоростью, в 2 раза превышающей аналогичную у крылатой ракеты Х-22, которую за 3 года СВО, украинская ПВО так и не смогла сбить даже с учетом использования «Патриота» в последней модификации противоракет MIM-104F PAC-3 MSE.

А теперь вспомним тактико-технические характеристики «Циркона».





Сбор фрагментов гиперзвуковой ракеты 3М22 для Пентагона. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Ракета поступила в действующие войска чуть больше года назад в январе 2023 года и на данный момент официально известно, что она может запускаться только с крупных надводных кораблей. Вместе с тем в приватной беседе ряд экспертов утверждают, что в рамках эксперимента существуют действующие образцы, установленные на мобильные установки, запускаемые с твердой земной поверхности. Головная часть может разгоняться до 9000 км\ч и двигаться с такой скоростью может постоянно. Боевая часть по своей массе взрывчатого вещества аналогична «Кинжалу» и составляет 400 килограмм. И во время полета образует высокой плотности плазменное облако, позволяющее маневрировать и делать операции уворачивания от противостоящих зенитных ракет.

Кроме того, запуск «Кинжала» можно отследить по взлету МиГов в версии «31К», способных его использовать. И тем самым дать заблаговременное оповещение о ракетной опасности. А вот «Циркон», запущенный с наземной пусковой платформы и взлетающий на высоты до 28 км, практически невозможно обнаружить в момент старта и, следовательно быть хотя бы гипотетически готовым к его перехвату.