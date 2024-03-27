Больше всех желающих побеждать с уютного дивана в Германии или в Польше

Украинские мужчины не хотят идти служить куда бы то ни было: ни в окопы рядом с российскими позициями, ни сидя в уютном глубоком тылу, помогая набирать свежие партии «добровольцев» среди потенциальных кандидатов на службу в ВСУ. Сложные времена, которые настигли украинские власти, а вместе с ними местные ТЦК, заметили в американском издании Politico, где и опубликовали свежий материал по этому поводу.

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Источник фото: Политнавигатор

Согласно опубликованной информации, лица мужского пола всё меньше хотят отправиться служить. Три года российской СВО вызывает смятение в сердцах украинских добровольцев. Последних днем с огнем не сыщешь, пишут местные СМИ и говорят шепотом на кухнях местные мужчины.

Как заявили корреспонденты заокеанского издания, украино-российское противостояние «ест на завтрак» солдат и офицеров ВСУ.

Так украинский верховный главнокомандующий Владимир Зеленский продлил на 90 суток военное положение, подписав соответствующий закон. Действие последнего будет распространяться до 13 мая.

Между тем постоянное продление вот уже на протяжении двух лет наблюдается с 24 февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация.