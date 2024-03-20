Защита вышла очень дешевой, но крайне эффективной

Российские военнослужащие придумали крайне эффективный и дешевый способ обмануть высокотехнологичный противотанковый образец, наводящийся по тепловой сигнатуре на отечественные ОБТ и доступный украинским военнослужащим. Речь идёт о ПТРК Javelin, чья боеголовка при своем запуске стремится поразить танк оппонента по баллистической траектории прямо в башенную установку сверху. Но ведро с раскаленной смолой позволило нивелировать достаточно опасную угрозу. Теперь вместо танка самонаводящаяся головка исключительно в виде цели видит лишь атрибут дачника, подвешенный на своеобразном штативе в виде которого выступает длинная металлическая штанга.

Со слов военнослужащего ВС РФ с полевым позывным «Панда», стальная балка со смолой устанавливалась вертикально и при помощи болтов крепилась к корпусу танка. В конце концов получалось так, что ведро находилось на удалении в 5 метров от ОБТ. И как только наступало время для боевого выхода, смола поджигалась. О новой схеме защиты рассказали в ТГ-канале «Военкор Котенок».

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Источник фото: travelask

После того как танк подъезжал с импровизированной приманкой к передовой, если оппонент в лице солдата ВСУ запускал «умную ракету», наводящуюся на тепло, то вместо удара в танк, снаряд наводился на горящую смолу, взрываясь при попадании.

Таким образом в виде «пострадавшего» остаётся исключительно лишь висящее ведро, нивелируя угрозу для экипажа боевой машины и самой бронетехники.

И помимо емкости со смолой, так же отечественные ОБТ оснащаются и противодронными «мангалами», которые получили свежие «апдейты» в лице прорезиненных металлических каркасов и установленных блоков динамической защиты. Всё вместе в комплексе кратно повышает выживаемость российских танков.