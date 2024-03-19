Ночью надо спать, а не "ротациями" заниматься

Даже глубокой ночью нет спасения от всевидящих российских дронов, которым сумерки и сложные метеоусловия вовсе не помеха для успешных действий против украинской стороны. В частности на «ночных птиц», оснащенных мощной ударной частью и продвинутыми оптическими сенсорами, рассказал украинский военнослужащий в интервью для Business Insider, сражающийся на донецком операционном направлении. По словам бойца ВСУ, на текущий момент дневные страхи перед российскими БПЛА плавно перетекли в ночные опасения, ведь новейшие образцы FPV-дронов россиян тоже «не спят». Выискивая цели в окопах или вблизи украинских позиций, они сеют психологическую смуту в души украинских солдат. Мрачный рассказ украинского солдата выслушал корреспондент Business Insider.





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Журналист узнал, что новое беспилотное вооружение российской стороны стало проявлять активность в районе укрепрайона украинской армии, построенного рядом с Угледаром. Мало того, что передовой беспилотник ВС РФ стал «хозяйничать» и днём и ночью, так ещё в последних модификациях отечественные инженеры смогли добиться повышенной дальности от такого БЛА. При том, что у дрона ночное зрение «гибридное»: глаза fpv-машины позволяют наблюдать за окружающей действительностью как через тепловизор, так и обычным комплексом ночного видения.

Как известно, для спасения от многочисленных беспилотных помощников россиян, военнослужащие ВСУ стараются перенести на глубокую ночь операции по ротации и перебрасыванию резервов. И теперь эти мероприятия находятся в опасности, резюмировал разведчик 58-й отдельной бригады ВСУ.