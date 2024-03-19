Одним "кочующим" РСЗО ВСУ стало меньше. Приграничные "шалости" недопустимы

Беспорядочная стрельба украинского расчёта РСЗО Vampir, отчего-то решившего, что атака российской территории, в частности Белгородской области, останется без последствий, дорого обошлась военнослужащим ВСУ.

Так в момент изготовки к пуску дальнобойных реактивных снарядов из RM-70, операторы легкобронированной машины и сама пусковая установка была атакована новой версией зенитного снаряда С-400 «Триумф».

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Источник фото: Военное обозрение





Как пишет отечественный ТГ-канал «Военный осведомитель», огневое поражение нанесено новой разработкой управляемого зенитного боеприпаса класса «земля — земля», специально разработанного совсем недавно и уже показывающего вполне результативные факты, поражая военные цели, расположенные на земной поверхности.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Причем, хочется сделать комплимент не только лишь бравым российским зенитчикам и их продвинутому оборудованию, но и разработчикам разведывательного дрона СКАТ 350М, который, как сообщает завод-изготовитель в лице концерна «Калашников», обнаружил кочующий РСЗО уже практически на одном делении разряжающейся аккумуляторной батареи.





Источник фото: mashnews.ru





Сам воздушный разведчик представляет собой дрон самолетного типа с предустановленными камерами. Причем о многофункциональности последних говорит тот факт, что «птица» видит наблюдаемый объект не только белым днём, но и глубокой ночью. В первом случае «работает» оптическая камера, а во втором продвинутая тепловизионная, сканирующая местность в ИК-диапазоне.









Как жалуются украинские военнослужащие, дроны-разведчики ВС РФ, такие, как «Орлан 10» и ZALA 421-16EM, стали настоящим страшным сном наяву, выявляя замаскированные и расположенные в ближнем тылу объекты ВСУ. После чего по последним после прилетают практически сразу мощные ракеты, благодаря доведенному до ума разведывательно-ударному контуру.