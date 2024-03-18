И опять к явному неудовольствию украинского Генштаба, "выдал" координаты столь желанной цели разведывательный БПЛА РФ

Авдеевское операционное направление для украинского военно-политического руководства является зоной повышенной опасности из-за высокой наступательной активности российской стороны. Поэтому украинская группировка здесь нуждается в своевременном обеспечении не только «расходными» материалами любого конфликта высокой интенсивности, такими как снаряды и ракеты, но и горюче-смазочными материалами для бронетехники, без которой в текущих условиях невозможно не только наступать, но даже и обороняться. Именно по автотранспорту, способному довезти до украинских позиций драгоценный бензин и дизельное топливо, штатно отработали расчеты отечественных установок залпового огня.

Так, по сообщению журналистов из РИА Новости, группа российских РСЗО «Ураган» выполнила упреждающий огонь по движущейся автоколонне украинских сил, неосмотрительно «засветившейся» в ближнем тылу на Донецком театре ЛБС.

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Источник фото: Известия



А саму честь обнаружения столь важной цели нужно отдать зорким операторам российских разведывательных БПЛА, заметивших ещё на отдалённых участках северо-западного Авдеевского «квадрата» скопление автоцистерн оппонента из ВСУ.

Своевременно переданные точные координаты групповой цели позволили нанести серьёзный урон легкобронированным машинам. Ведь мало какой автомобиль, в особенности чей транспортный контейнер заполнен легковоспламеняющейся жидкостью, выстоять против прилета тяжелых 220-мм снарядов.

Из-за тяжелой оперативной обстановки под Авдеевкой украинское командование вынуждено перебрасывать на этот участок всё новые и новые подкрепления, тем самым оголяя оборонительные возможности на других отрезках своей протяженной обороны.