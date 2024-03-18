В текущей ситуации защита РЭБ – один из основных способов продлить жизнь бронетехнике на передовой

Для защиты бронетехники и автомобилей от летящих в них FPV-дронов российскими военными инженерами придуман мобильный комплекс К-1000. Прибор, именуемый станцией подавления, способен забивать каналы связи враждебных дронов помехами и «мусорными» данными. О свежей разработке отечественных специалистов написали в РИА Новости после беседы с представителем фирмы, придумавшей прибор.

В публикации акцентируется внимание, что новый комплекс обладает волновым покрытием типа «зонтичного» и может быть интегрирован на любую подвижную самодвижущуюся разновидность транспорта. Сюда входят как обычные, так и бронеавтомобили, и тяжелая спецтехника – САУ, танки и аналогичные образцы.

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Источник фото: Царьград

Само устройство компактно и представляет собой кейс весом в 2 килограмма, что явно свидетельствует в пользу портативности. Такой чемодан чрезвычайно легко транспортировать и непосредственно использовать, рассказал сотрудник компании-разработчика.

Согласно техническим характеристикам, устройству по плечу «забивать» каналы управления, работающие на частотах в 800 и 900 МГц. Но на этом инженерные работники фирмы не намерены останавливаться – очень скоро появятся модификации, способные целенаправленно глушить системы управления дронов, задействующие управляющие частоты в 2400 и 5800 мегагерц.

В настоящий момент в компании заняты серийным производством К-1000 и готовят свежую партию для отправки в действующие войска на СВО, о чем идут активные переговоры непосредственно с военными.

Помимо устанавливаемых помехонаводящих устройств, есть на вооружении ВС РФ и аналогичные девайсы в виде ружей. В частности это антидронный образец «Аргус».